شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال × ليدز يونايتد: هاتريك «أوباميانج» يزين إنجاز فريد في يوم «الفالنتاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد أرسنال طريق الإنتصارات في البريميرليج، وحقق فوز كبير على ملعبه بنتيجة 4-2 ضد ليدز يونايتد في مباراة ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم أرسنال شوطًا مثاليًا بعد أن تقدم بنتيجة 3-0 مع نهاية الشوط الأول بفضل هدفين من الجابوني بيير إيمريك أوبامياج، وهدف من الظهير الأيمن هيكتور بيللرين.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل أوباميانج هدفه الثالث وأول هاتريك له في مسيرته بالبريميرليج، ليعزز من تقدم الجانرز في النتيجة إلى 4-0.

وحاول الضيوف العودة في النتيجة وسجلوا هدفين من توقيع الهولندي باسكال ستريك والبرتغالي هيلدر كوستا، لكنهم لم ينجحوا في تسجيل أكثر من ذلك وأكتفوا بتقليص الفارق مع سقوط ثاني لهم في أخر 3 مباريات في الدوري.

رجل المباراة:

لا يمكن النظر لأبعد من أوباميانج بعد تألق لافت للمهاجم الجابوني الذي رفع من سجله التهديفي في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف بفضل هاتريك اليوم ضد ليدز.

بجانب الهاتريك، أوباميانج صنع فرصتين للتهديف، ولعب كرات عرضية بدقة 100% وكذلك تمريرات طويلة بدقة 100%.

هل تعلم أن:

- جرانيت تشاكا (15) صنع أهدافًا لآرسنال أكثر من جاك ويلشير وأليكس أوكسليد تشامبرلين (14).

- ليدز استقبلوا 3 أهداف في شوط المباراة الأول للمرة الرابعة هذا الموسم في البريمييرليج (كذلك ضد مانشستر يونايتد وليفربول وكريستال بالاس)، أكثر بمرّتين من أي خصم آخر.

- أرسنال انهى الشوط الأول بنتيجة 3-0 أو أكثر في مباراة بالبريميرليج على ملعب الفريق للمرة الأولى منذ مواجهة إيفرتون في فبراير 2018 (4-0).. يومها كان الظهور الأول لـ بيير إيمريك أوباميانج بقميص الفريق.

- هدف باسكال ستريك ضد أرسنال هو أول هدف لـ ليدز يونايتد تحت قيادة مارسيلو بيلسا ضد أرسنال في مختلف البطولات (المباراة رقم 3)، وكان ذلك من التسديدة رقم 50 للفريق ضد الجانرز في ثالث مباراة تحت قيادة الأرجنتيني (2 في البريميرليج و1 في كأس الإتحاد الإنجليزي)

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

أرسنال ارتقى للمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المركز الرابع في جدول الترتيب (المركز المؤهل لدوري الأبطال)، بينما ليدز يونايتد تراجع للمركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بيير إيميريك أوباميانج اشترك بتسجيل 20 هدف في 17 مباراة بريمييرليج ضد فرق صاعدة (16 هدف، 4 تمريرات حاسمة)، مسجلًا ضد تلك الفرق في آخر 5 مباريات لعبها على ملعب الإمارات.

- هدف أوباميانج الثاني ضد ليدز اليوم هو الهدف رقم 200 له خلال مسيرته في الدورييات الأوروبية ال5 الكبرى (وصل إلى 201 هدف بنهاية المباراة).

- هيكتور بيللرين سجل أول هدف له في البريميرليج على ملعب الإمارات منذ هدفه ضد تشيلسي في يناير 2018. 1138 يومًا فرق بين أخر هدفين له في البريميرليج على ملعب الإمارات.

-3 لاعبين في عهد البريميرليج سجلوا هاتريك تزامنًا مع يوم عيد الحب. 1- مات لو تيسييه ضد ليفربول في عام 1994 2- مايكل أوين ضد شيفيلد وينزداي في عام 1998 3- بيير إيمريك أوباميانج ضد ليدز يونايتد في 2021.

- منذ بداية موسم 2009/2010، بيير إيمريك أوباميانج هو واحد من 3 لاعبين فقط الذين تمكنوا من تسجيل هاتريك في 3 دوريات أوروبية مختلفة على مستوى الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى بعد أليكسيس سانشيز وسالومون كالو.

- ليدز يونايتد سجلوا (40) واستقبلوا (42) على الأقل 40 هدف في 23 مباراة بريمييرليج فقط هذا الموسم، فقط توتنهام هوتسبيرز في موسم 2007/08 سجلوا واستقبلوا على الأقل 40 هدف في عدد مباريات أقل من ذلك في تاريخ المسابقة (22 مباراة).