شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز بالكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إسلام عيسي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، سعادته بالهدفين اللذين أحرزهما في مرمى راسينج الإيفواري.

وفاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفواري على ملعبه بهدفين للاشيء، أحرزهما إسلام عيسي، في الدقيقتين 19، 82، في المباراة التي جرت على ارض ملعب استاد إيمبي، بمدينة أبيدجان.

وأضاف «عيسى» أن الفوز الذي تحقق على الفريق الإيفواري، يعطي رسالة للجميع، بأن فريق بيراميدز، لا يستهان به وأنه بات واحدًا من أفضل فرق القارة السمراء.

وأشار «عيسى» إلى أن الفوز سيعطي دفعة معنوية كبيرة له ولزملائه خلال الفترة المقبلة، سواء في بقية مباريات البطولة الكونفدرالية، أو في بقية مشوار الفريق في الدوري.

وشدد على أنه مع زملائه تعاهدوا على حصد لقب بطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي، وتعويض خسارة اللقب في الموسم المنقضي.