شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يستعيد صدارة الدوري الفرنسي رغم تعادله أمام بريست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد ليل صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لكن تفوقه تقلص إلى نقطة واحدة بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه بريست، اليوم الأحد.

ويملك ليل، الذي ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا له، 55 نقطة من 25 مباراة لتتوقف انتصاراته عند ست مباريات متتالية في الدوري. ويحتل باريس سان جيرمان، وهو الفريق الوحيد من فرق القمة الذي انتصر هذه الجولة بعد تغلبه 2-1 على نيس أمس السبت، المركز الثاني وله 54 نقطة.

ويأتي أولمبيك ليون ثالثا وله 52 نقطة بعد خسارته 2-1 أمام مونبلييه. وتفادى موناكو أول هزيمة في 2021 عندما أحرز وسام بن يدر هدفه الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 2-2 مع ضيفه لوريان اليوم الأحد.

وارتفع رصيد موناكو إلى 49 نقطة في المركز الرابع. وفي مباريات أخرى، أنهى نانت صيامه عن الانتصارات في 15 مباراة متتالية بتغلبه 3-1 على مضيفه أنجيه في أول مباراة للمدرب الجديد أنطوان كومبواري.

وبعد شوط أول متواضع كثف ليل ضغطه لكن بريست حافظ على تنظيمه الدفاعي. ووضع جوناثان ديفيد الكرة في الشباك من مدى قريب لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بسبب لمسة يد على جوزيه فونتي. وأنهى ليل المباراة بدون أي تسديدة على المرمى.