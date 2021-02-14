شكرا لقرائتكم خبر عن كراسيمير جيورجيف: لم أتردد في قبول عرض المارد الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب كراسيمير جيورجيف، لاعب الفريق الأول لـ«رجال طائرة الأهلي» عن سعادته بالانضمام إلى صفوف النادي، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في قبول عرض أكبر نادٍ في مصر وإفريقيا.

وأكد أن كل شيء بدأ سريعًا، بعدما تواصل معه المدرب وأخبره أن هناك عرضًا له من النادي الأهلي في مصر. وقال: «بحثت عن النادي لأعرف المزيد عنه وأعجبت كثيرًا بالذي وجدته، لذلك لم يكن هناك أي عائق يمنعني من الانضمام، وما رأيته منذ وصولي من احترافية جعلني منبهرًا للغاية».

وشدد على أن الأهلي مثل ريال مدريد في أوروبا، وأنه يحب اللعب مع الفرق التي تتطلع دائمًا إلى الفوز وتقاتل عليه من أجل حصد الألقاب وبلوغ منصات التتويج.

وأشاد بالروح التي وجدها داخل صفوف الفريق، في ظل كل ما يقدمه زملاؤه وكذلك الجهاز الفني والإداري من دعم لتذليل الصعاب.

وأكد أنه يتأقلم سريعًا مع زملائه بالفريق، الذين شرحوا له نظام البطولات التي ينافس فيها الفريق محليا وإقليميا. وكشف عن معرفته بعدد من لاعبي الفريق الذين واجههم بقميص منتخب بلاده ضد منتخب مصر.