شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» يحقق رقمًا قياسيًا في مسيرته بدوريات «الخمسة الكبار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، رقمًا مميزًا خلال مواجهة فريقه أمام ليدز يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وأنهى أرسنال الشوط الأول أمام ليدز يونايتد، متقدما 3-0، حيث سجل أوباميانج هدفين، وأضاف هيكتور بيليرين الهدف الثالث. ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» للإحصائيات، فقد وصل أوباميانج إلى 200 هدف في مسيرته بالدوريات الخمسة الكبرى.

ولعب أوباميانج لأندية ليل (هدفان) وموناكو (هدفان) وسانت إيتيان (37 هدفًا) في فرنسا، وبوروسيا دورتموند (98 هدفًا) في ألمانيا، وأرسنال (61 هدفًا) في إنجلترا حتى الآن.