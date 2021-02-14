شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يستثني «الشباب» من قرار مجلس الوزراء بتأجيل المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي ابوفريخه، استمرار مسابقتي الشباب تحت 18و20 سنة، وعدم إيقافها، مع التنبيه على رؤساء الأندية والملاعب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة المباريات.

وقرر المجلس الاكتفاء بتأجيل مسابقتي الناشئين تحت 14 و16 سنة، في ظل استمرار الموجه الثانية لفيروس كورونا.

واصدر مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة قرارًا بتأجيل المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى مطلع أبريل المقبل.

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