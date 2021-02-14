ضمك يخفي الهلال بفوز تاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرط الهلال في فرصة التقدم لاحتلال المركز الثاني بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن وقع في فخ ضمك وخسر أمامه 0 /1 في المواجهة التي جرت أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام الجولة الـ18.

سجل هدف المباراة الوحيد، قائد ضمك فاروق شافعي بضربة رأسية في الدقيقة الـ 45 الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبدأت دائرة البقاء تضيق على فرق المؤخرة في الدوري خاصة الرباعي الفتح والفيصلي والباطن والرائد بهذا الفوز التاريخي والأول لضمك على الهلال في دوري المحترفين.

وأسهمت هذه النتيجة في تعطيل الهلال وتأخيره عن ملاحقة الشباب المتصدر بعد أن أصبح الفارق 5 نقاط لصالح الشباب.

وتجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة محتفظا بمركزه الثالث في سلم الدوري خلف الأهلي (34 نقطة)، مواصلا بذلك تراجعه المخيف وتذبذب نتائجه بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو.

أما ضمك، فقد بدأ رحلة الهروب من القاع نحو البقاء بعد رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير.

ونجح ضمك في تسيير المباراة وكذلك في تقييم خصمه والفارق الكبير، ما ساعده على إلغاء لغة الحسابات والنجومية والقيمة السوقية للاعبي الهلال (43.68 مليون يورو) مقابل قيمة سوقية 10.93 ملايين يورو لضمك.

كيف خسر الهلال؟

فقدان الفريق لأهم مفاتيح انتصاراته المتمثلة في الثلاثي عبدالله المعيوف ومحمد البريك وسبيستيان جوفينكو.

ابتعاد المهاجم الفرنسي بافتيمبي قوميز عن التهديف وغياب حضوره الذهني أمام المرمى.

الأسلوب المعقد والمطول في الوصول إلى المناطق الدفاعية لضمك.

طغيان الفردية لبعض عناصره وبطء الحالة الهجومية.

كيف انتصر ضمك؟