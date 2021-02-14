شكرا لقرائتكم خبر ضمك يخفي الهلال بفوز تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل هدف المباراة الوحيد، قائد ضمك فاروق شافعي بضربة رأسية في الدقيقة الـ 45 الأخيرة من عمر الشوط الأول.وبدأت دائرة البقاء تضيق على فرق المؤخرة في الدوري خاصة الرباعي الفتح والفيصلي والباطن والرائد بهذا الفوز التاريخي والأول لضمك على الهلال في دوري المحترفين.
وأسهمت هذه النتيجة في تعطيل الهلال وتأخيره عن ملاحقة الشباب المتصدر بعد أن أصبح الفارق 5 نقاط لصالح الشباب.
وتجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة محتفظا بمركزه الثالث في سلم الدوري خلف الأهلي (34 نقطة)، مواصلا بذلك تراجعه المخيف وتذبذب نتائجه بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو.
أما ضمك، فقد بدأ رحلة الهروب من القاع نحو البقاء بعد رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير.
ونجح ضمك في تسيير المباراة وكذلك في تقييم خصمه والفارق الكبير، ما ساعده على إلغاء لغة الحسابات والنجومية والقيمة السوقية للاعبي الهلال (43.68 مليون يورو) مقابل قيمة سوقية 10.93 ملايين يورو لضمك.
كيف خسر الهلال؟
- فقدان الفريق لأهم مفاتيح انتصاراته المتمثلة في الثلاثي عبدالله المعيوف ومحمد البريك وسبيستيان جوفينكو.
- ابتعاد المهاجم الفرنسي بافتيمبي قوميز عن التهديف وغياب حضوره الذهني أمام المرمى.
- الأسلوب المعقد والمطول في الوصول إلى المناطق الدفاعية لضمك.
- طغيان الفردية لبعض عناصره وبطء الحالة الهجومية.
كيف انتصر ضمك؟
- الحضور الذهني والتمركز الدقيق للدفاع وحارسه مصطفى زغبة.
- تحمل الضغط والتكتل الدفاعي وترك حرية اللعب والاستحواذ للهلال بعيدا عن مناطق الخطر.
- التهيئة النفسية ورفع الحالة المعنوية برصد 40 ألف ريال كمكافأة فوز على الهلال.
- الرغبة في مغادرة المؤخرة وتفادي الهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يخفي الهلال بفوز تاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.