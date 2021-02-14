عبدالغني وسيبا يتسابقان نحو الدعوى الجنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسابق المحترف البرازيلي بفريق الشباب سيباستياو دي فريتاس الشهير بـ»سيبا» والمدير الإداري لفريق النصر حسين عبدالغني نحو مركز الشرطة لتقديم كل منهما دعوى جنائية ضد الآخر تتضمن ألفاظا عنصرية خلال مباراة الفريقين أمس الأول بالجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود والتي انتهت لمصلحة الشباب برباعية نظيفة. وتضمنت دعوى سيبا بحسب «مكة»، تلقيه لفظا عنصريا تم خلاله تشبيهه بأحد الحيوانات، وهي ذات دعوى حسين عبدالغني الذي وكل محاميه لرفع الدعوى وتقديم البلاغ بمركز الشرطة نيابة عنه. من جانبه لم يكتف نادي الشباب بالدعوى الحقوقية التي رفعها محترفه البرازيلي، حيث رفع شكوى ثانية رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وثالثة إلى وزارة من جانبه لم يكتف نادي الشباب بالدعوى الحقوقية التي رفعها محترفه البرازيلي، حيث رفع شكوى ثانية رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وثالثة إلى وزارة الرياضة ، وصف خلالها ما حدث بين الطرفين خلال المباراة، مطالبا بحق النادي واللاعب، وذلك رغم إدانة رابطة المحترفين في بيانها، العنصرية تجاه سيبا، ورصدها للواقعة كاملة، تمهيدا لرفعها إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل إصدار عقوبات على الجانب النصراوي. وكشفت «مكة» أن مراقب المباراة وحكمها الدولي تركي الخضير أدانا في تقريرهما الذي رفع بعد المباراة، أحد الأفراد بدكة بدلاء النصر، وأنه أطلق ألفاظا عنصرية على محترف فريق الشباب.

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