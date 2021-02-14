حمدالله.. من نجم شباك إلى كومبارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتعد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله عن دائرة الأضواء واستمر في رحلة البحث عن الذات، فمن قائمة طويلة من الإنجازات على المستوى الشخصي ومستوى الفريق، استسلم إلى دخول قائمة تحيط بها الأرقام السلبية. وسبق أن رصع حمدالله سجله على مستوى الدوري السعودي بأرقام مميزة ومنها، أفضل لاعب في الدوري موسم 2018-2019، وهداف الدوري في الموسمين الماضيين، وأفضل لاعب عربي موسم 2019، وهداف للنسخة السابقة من دوري أبطال آسيا، قبل أن يسجل تراجعا مخيفا في الموسم الحالي حتى أنه بات أسيرا للانتقادات ولم يعد البطل المنقذ مما سرب حالة عدم رضا من قبل جماهير النصر نحوه كلاعب كان النجم الأول في الفريق. خارطة عطاء حمدالله موسم 2018/2019 توج هدافا للدوري السعودي بعدد 35 هدفا سجل 8 ضربات جزاء. أضاع اثنتين فقط طوال الموسم موسم 2019/2020 توج هدافا للدوري برصيد 29 هدفا سجل 9 ضربات جزاء. أضاع ضربة جزاء واحدة فقط موسم 2020/2021 سجل 3 أهداف فقط. أضاع 4 ضربات جزاء. أكثر لاعب يهدر ضربات جزاء في دوري المحترفين خلال موسم واحد منذ انطلاقته (2008-2009). أضاع ضربات جزاء أمام الأهلي والاتفاق وأبها والشباب.

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