شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يخطط لاستضافة النهائي العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تدرس إدارة الاتحاد مدى قانونية وأهلية النادي في استضافة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بسبب الغموض في تحديد مكان وزمان اللقاء المرتقب أمام فريق الرجاء المغربي.

وكان مدير البطولة طلال آل الشيخ حدد يناير الماضي كفترة سيتحدد خلالها النهائي على أن يقام في المملكة المغربية مطلع أبريل على أبعد تقدير.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا في المملكة المغربية واعتذار الاتحاد المغربي عن استضافة أو إقامة بعض المسابقات الرياضية ، تبنت إدارة نادي الاتحاد فكرة احتضان هذا النهائي بمدينة جدة واستضافة الفريق المغربي.

ويأمل الاتحاديون حسم هذه البطولة لصالحهم لتكون دافعا معنويا فيما تبقى من مسابقات الموسم سواء على صعيد دوري كأس

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيحصل بطل هذه البطولة على مبلغ ستة ملايين دولار، فيما سيكون نصيب الوصيف مليونين ونصف المليون، حيث يضع الاتحاديون كل آمالهم لتحقيق هذا الكأس لإغلاق العديد من الملفات المالية العالقة من قضايا في غرفة فض المنازعات بلغت قيمتها 30 مليون ريال إلى جانب رواتب اللاعبين والعاملين المتأخرة ودفعاتهم المستحقة.