إدارة كرة القدم النسائية تؤجل برامجها التدريبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تماشيا مع تعليمات الجهات المختصة والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحرصا من الاتحاد على سلامة الجميع، فقد تم تأجيل برنامج الرخصة التدريبية C، وورشة العمل المنهجية التدريبية للمنتخبات وطرق التدريب والاكتشاف، والمقرر انعقادهما في جدة، على أن يتم تحديد الموعد المناسب في وقت لاحق.

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