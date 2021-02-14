6800 لاعب بالبطولة الوطنية للكريكيت

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وستقام المباريات كل يوم جمعة في 106 ملاعب حول 11 مدينة هي: الرياض، والدمام، والجبيل، وجدة، والمدينة المنورة، وينبع، وتبوك، وأبها، وجيزان، والقصيم ونجران. وستأخذ المسابقة شكل T20، أي أن كل فريق سيكون لديه دور واحد مع 20 جولة كحد أقصى.وسيتم كذلك تنظيم بطولات الكريكيت للكرة اللينة، التي ستطلق على مرحلتين، الأولى بين فبراير الحالي وأبريل المقبل، ثم بين أكتوبر ونوفمبر من العام المقبل، وستستضيفها 11 مدينة هي: الرياض، والدمام، والجبيل، وجدة، وتبوك، ومكة، وينبع، وجيزان، وجزيرة فرسان، والطائف، وحائل. ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي 5000 شخص.
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