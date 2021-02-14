فروسية نجران تنظم سباقها الـ15

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ويتكون السباق من 5 أشواط، حيث خصص الشوط الأول للخيل مواليد 2018 على مسافة 1600م (الكأس)، وخصص الثاني مفتوح إنتاج (+4 سنوات) على مسافة 2000م، وخصص الثالث لخيل الدرجتين الثانية والثالثة على مسافة 2000م، وخصص الرابع للأفراس إنتاج (+4 سنوات) ومسافته 2000م، فيما خصص الشوط الخامس على جائزة عينية (سيارة) للخيل مواليد 2017، ومسافته 2000م.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم ميدان الفروسية بمنطقة نجران اليوم، حفل سباقه الـ15 لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ، وتبلغ جوائز السباق 40 ألف ريال، وجائزة عينية (سيارة).ويتكون السباق من 5 أشواط، حيث خصص الشوط الأول للخيل مواليد 2018 على مسافة 1600م (الكأس)، وخصص الثاني مفتوح إنتاج (+4 سنوات) على مسافة 2000م، وخصص الثالث لخيل الدرجتين الثانية والثالثة على مسافة 2000م، وخصص الرابع للأفراس إنتاج (+4 سنوات) ومسافته 2000م، فيما خصص الشوط الخامس على جائزة عينية (سيارة) للخيل مواليد 2017، ومسافته 2000م.

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