شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يشارك الشارقة الصدارة بسداسية في كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

واصل فريق الجزيرة عروضه الشيقة في دوري الخليج العربي وأمطر شباك مضيفه اتحاد كلباء 6- صفر ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي.

سجل أهداف الجزيرة كل من عبدالله إدريس (5) وعلي مبخوت هاتريك (10 من ركلة جزاء و51 و90+1) وخلفان مبارك (21) وخليفة الحمادي (26).

وكرر أبناء المدرب الهولندي كايزر سيناريو المد الهجومي خارج الديار للمباراة الثانية توالياً بعد أن كان علي مبخوت ورفاقه قد سجلوا خماسية في المباراة السابقة بمرمى الظفرة ليعزز «فخر أبوظبي»سجله كأفضل هجوم في الدوري برصيد 42 هدفاً.

وعادل «فخر أبوظبي» نقاط الشارقة المتصدر بـرصيد 36 نقطة ولامس قمة الدوري بالشراكة ولكن يظل وصيفاً باعتبار«الملك» يتفوق في المواجهات المباشرة بين الفريقين، بينما بقي كلباء في مركزه التاسع برصيد 22 نقطة.

شهدت المباراة في شوطها الأول غليان في خط الهجوم الجزراوي ومن خلال 21 دقيقة كان بطلها مبخوت الذي صنع هدفين وسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء بعدما سجل المدافع عبدالله إدريس أول الأهداف، وانبرى الفنان خلفان لهز الشباك لثالث مرة.

وعاد دفاع الجزيرة ليشارك المهاجمين فرحة الأهداف بعد أن سجل خليفة الحمادي الهدف الرابع مستفيداً من كرة معكوسة من علامة الركنية انتهى عليها الشوط الأول الذي ظهر فيه اتحاد كلباء بمستوى مهزوز وقدم أسوأ الأشواط له في المنافسة.

بعد العودة من الاستراحة عاد النجم الأول في المباراة مبخوت لتعزيز مسيرته التهديفية بعد تسجيل الهدف الثاني له والخامس للجزيرة،

وفي المقابل حاول أصحاب الملعب من تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه بعد إجراء عدد من التبديلات في الوقت الذي سحب الجزيرة عدد من اللاعبين لاتاحة الفرصة لعدد آخر من بعد ضمان النفاط الثلاث التي عززها سادس الأهداف عن طريق مبخوت في آخر دقائق المباراة،ليصل هداف الجزيرة إلى 14 هدفاً متربعاً على صدارة الهدافين هذا الموسم،كما وصل إلى 160 هدفاً ليكون على بعد 5 أهداف فقط من رقم الهداف التاريخي لدوري الإمارات فهد خميس.