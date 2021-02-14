شكرا لقرائتكم خبر عن قمة دورى محترفى اليد الخميس المقبل بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن إقامة قمة دورى محترفى كرة اليد بين فريقى الأهلى و الزمالك المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدون جمهور .

ومن المقرر أن يعقد نصر جلسة مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم لحسم موقف الصالة التى ستستضيف قمة الأهلى والزمالك والمقرر لها الخميس المقبل.

وقال نصر إنه تم تحديد صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لاستضافة اللقاء، إلا أن الأسبوع الماضى تم إبلاغ الاتحاد بعدم لعب مباريات على هذه الصالة لأسباب مالية، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يرغب فى اللعب على هذه الصالة لمعالجة أى مشاكل تخص الصالة والتى تتواجد فى أى صالة يتم إنشاؤها حديثا.

وكان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.