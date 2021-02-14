شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد 4 لاعبين أمام المريخ السودانى فى الانطلاقة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى الاستعداد لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى التى تضم مع الأهلى والمريخ كلاً من فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني.

وخاض الأهلى مرانه الأول على ملعب التتش بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليومين الماضيين عقب عودة فريق الكرة إلى القاهرة عصر الجمعة قادماً من قطر، حيث شارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخ النادى وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويعانى النادى الأهلي من بعض الغيابات قبل مواجهته المرتقبة أمام المريخ السوداني في أفريقيا، والتى توج بالنسخة الأخيرة من دوري الأبطال بعد الفوز على الزمالك 2-1 في نوفمبر الماضي.

4 غيابات

وقال أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، لموقع النادي الرسمي، "صلاح محسن أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، ويبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسيغيب لمدة 10 أيام".

ووفقا لذلك، فإنه بات من المنتظر أن يغيب محسن أيضا عن مباراة الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني فى الجولة الثانية من دور المجموعات الأسبوع المقبل.

وبات صلاح محسن رابع لاعب يتأكد غيابه عن موقعة المريخ في مرحلة الحسم الأفريقي، بعد وليد سليمان وعلي معلول للإصابة، وحسين الشحات للإيقاف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في حدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بفارق 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر الذي خاض مباراتين أكثر.