شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى يعقد جلسة تحفيز مع لاعبى الزمالك قبل قمة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ودار الحديث المتبادل بين عبد الهادي واللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها، وضرورة التركيز بقوة، مشدداً على أنهم قدموا مباراة قوية أمام المولودية الجزائري بافتتاح مشوار الأبيض بدوري المجموعات الأفريقي "أبطال أفريقيا" والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وأثنى عبد الهادي على إصرار اللاعبين وتركيزهم فى تخطى هذه الصفحة، والتركيز في القادم، مؤكدا لهم أنهم الأفضل، ولديهم القدرة والامكانات التى تؤهلهم لحصد كل شيء، كذلك القدرة على العودة، وتصدر مجموعتهم، واستكمال رحلة الوصول إلى النهائيات، ومن ثم حصد البطولة، كما حرص مدرب الزمالك على تحية اللاعبين على تركيزهم في التدريبات بقوة، والاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة.

من جانبهم أكد اللاعبون للمدرب العام للزمالك أنهم سيكونون على قدر المسئولية، ويسعون بكل ما لديهم خلال الوقت القادم لتحقيق نتائج طيبة.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.