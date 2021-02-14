شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يطلب العدل أو الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تطبيق العدالة فى التعامل مع حراس مرمي الفريق، أو السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الأزمة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين الحارس ومدربه عمرو عبد السلام.
وتحدث عواد مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، بعدما سبق ووعده بالحصول على فرصة مثلما حدث مع جنش ليرد عليه المدرب بأن اختيار الحراس في القائمة من اختصاص عمرو عبد السلام لتزيد الفجوة بين الحارس ومدربه.
وحرص محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك على التواجد في استاد القاهرة من أجل مساندة زملائه في الفريق بلقاء مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحرص الحارس على التواجد في غرفة ملابس الزمالك قبل المباراة لمؤازرة اللاعبين.
وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل على أرضه، أمام مولودية الجزائر، في افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة، ويترقب نتيجة مباراة الترجي التونسي، اليوم السبت، أمام تونجيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.
مباراة الزمالك ومولودية الجزائر التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي، شهدت سيطرة واضحة للفارس الأبيض رغم التعادل وهو ما كان واضحا طوال أحداث اللقاء، وجاء أرقام وإحصائيات المباراة لتؤكد التفوق الزملكاوي الملحوظ على بطل الجزائر طوال الـ 90 دقيقة.