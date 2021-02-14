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محمد عواد يطلب العدل أو الرحيل عن الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - طلب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تطبيق العدالة فى التعامل مع حراس مرمي الفريق، أو السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الأزمة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين الحارس ومدربه عمرو عبد السلام.

 

أزمة محمد عواد داخل الزمالك بدأت بعد تراجع مدرب حراس المرمى عن تنفيذ نظام الدور بين عواد وزميله محمود جنش فى التواجد بقائمة المباريات ليكون أحدهما بديلا لمحمد أبو جبل الحارس الأساسي بالوقت الحالي، وبعد ظهور جنش فى أحد البرامج التليفزيونية وإبداء غضبه للاستبعاد من القائمة، قام مدرب الحراس بضمه لقائمة مباراة الاتحاد السكندري، ليقوم عواد بكتابة بوست عبر السوشيال ميديا للتعبير عن غضبه بسبب غياب العدالة في التعامل معه.

 

وتحدث عواد مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، بعدما سبق ووعده بالحصول على فرصة مثلما حدث مع جنش ليرد عليه المدرب بأن اختيار الحراس في القائمة من اختصاص عمرو عبد السلام لتزيد الفجوة بين الحارس ومدربه.

وحرص محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك على التواجد في استاد القاهرة من أجل مساندة زملائه في الفريق  بلقاء مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحرص الحارس على التواجد في غرفة ملابس الزمالك قبل المباراة لمؤازرة اللاعبين.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل على أرضه، أمام مولودية الجزائر، في افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة، ويترقب نتيجة مباراة الترجي التونسي، اليوم السبت، أمام تونجيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي، شهدت سيطرة واضحة للفارس الأبيض رغم التعادل وهو ما كان واضحا طوال أحداث اللقاء، وجاء أرقام وإحصائيات المباراة لتؤكد التفوق الزملكاوي الملحوظ على بطل الجزائر طوال الـ 90 دقيقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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