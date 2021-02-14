شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يطلب العدل أو الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تطبيق العدالة فى التعامل مع حراس مرمي الفريق، أو السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الأزمة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين الحارس ومدربه عمرو عبد السلام.

أزمة محمد عواد داخل الزمالك بدأت بعد تراجع مدرب حراس المرمى عن تنفيذ نظام الدور بين عواد وزميله محمود جنش فى التواجد بقائمة المباريات ليكون أحدهما بديلا لمحمد أبو جبل الحارس الأساسي بالوقت الحالي، وبعد ظهور جنش فى أحد البرامج التليفزيونية وإبداء غضبه للاستبعاد من القائمة، قام مدرب الحراس بضمه لقائمة مباراة الاتحاد السكندري، ليقوم عواد بكتابة بوست عبر السوشيال ميديا للتعبير عن غضبه بسبب غياب العدالة في التعامل معه.

وتحدث عواد مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، بعدما سبق ووعده بالحصول على فرصة مثلما حدث مع جنش ليرد عليه المدرب بأن اختيار الحراس في القائمة من اختصاص عمرو عبد السلام لتزيد الفجوة بين الحارس ومدربه.