عصام الحضرى يحيى ذكرى رحيل ثابت البطل: أقوى حراس المرمى فى تاريخ إفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أحيا عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر سابقا، ذكرى رحيل ثابت البطل، مشيرا إلى أنه أقوى مدير كرة عبر التاريخ، ووصفه بأنه أقوى وأفضل حراس المرمى فى تاريخ إفريقيا كلها.

وقال الحضرى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "عاش ثابت ومات بطل ... أقوى مدير كرة عبر التاريخ وواحد من أقوى وأفضل الحراس فى تاريخ إفريقيا كلها.... ربنا يرحم كابتن ثابت البطل".



عصام الحضرى

ومن جهتها أحيت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، ذكرى رحيل ثابت البطل، حارس الفريق الأسبق، والذى توفى في مثل هذا اليوم من عام 2005، بعد معاناة مع المرض.

ونشرت صفحة الأهلى عبر الفيس بوك، صورة لثابت البطل وعلقت عليها " الذكرى السادسة عشر .. عاش ثابتًا ومات بطلًا... رحم الله ثابت البطل أحد أساطير الأهلي وعلامة من علامات حراسة المرمى في مصر وأفريقيا " مع ارفاق تعليق اخر على الصورة legend الأسطورة .

ولد ثابت البطل فى 16 سبتمبر عام 1953 ولعب بفريق شركة السكر بالحوامدية قبل انتقاله للأھلى، وعرف بالحزم والصرامة خاصة فى المناصب الإدارية ولكنه مع ذلك كان يتمتع بشعبية عريضة بين أعضاء ولاعبى وجماھير النادى الأھلى.

وعاصر ثابت البطل ستة أجيال بالنادى الأھلى، الذى لعب له من عام 1974 وحتى عام 1991، وكان من أبرز النجوم الذين لعب إلى جوارھم محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وغيرھم، كما تولى منصب مدير الكرة بالنادى الأحمر، وعدد من الأندية المصرية والعربية، وكان من أنجح من شغلوا ھذا المنصب.