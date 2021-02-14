شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يحتفى بوضع مانويل نوير قميصه بجانب نجوم كرة القدم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر بوضع مانويل نويل تيشرته الذى استبدله معه خلال مواجهة الأهلى وبايرن بنصف نهائي مونديال الأندية، في دولابه بصحبة تيشرتات مجموعة من أساطير كرة القدم مثلما اتضح خلال الفيديو الذى نشره الشناوى عبر حسابه على موقع انستجرام، وظهر خلال القائمة تيشرت لويس سواريز نجم البرسا السابق واتلتيكو مدريد الحالي، وكتب الشناوى : "وهنا تم وضع التيشرت الخاص بى عند مانويل نوير".



الشناوى على انستجرام

وكان مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، وجه رسالة إلى محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال فيها: "أريد أن أوجه للشناوى التحية وأهنئه على كسر الرقم القياسى الأكثر عدداً من المباريات بشباك نظيفة فى الموسم، وعلى النجاح الذى يحققه".

وأضاف نوير: "فى النهاية واحد منا فقط يجب أن يصل للمباراة النهائية، وفى هذه المباراة كنا نحب الفائزين، ولكنى أعتقد أن الاحترام المتبادل دائماً موجود وهو شعور خاص بالنسبة لي".



تيشرت الشناوى

وتابع حارس البايرن: "عندما يقول حارس يلعب فى المستوى الاحترافي "مانويل نوير هو مثلى الأعلى فهذا شىء جيد"، لقد أظهر كلانا الاحترام المتبادل على أرض الملعب، وأعتقد أنه كان واضحا أننا نقدر بعضنا البعض، لقد تبادلنا التحية بعد المباراة وتعانقنا وقمنا بتبديل القمصان بعد ذلك، بالنسبة لي كان من الرائع لقائه أيضا وأتمنى النجاح له ولناديه في المستقبل".

وفي وقت سابق، كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر، أن مانويل نوير حارس مرمي بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، هو مثله الأعلى في حراسة المرمي، والحارس الوحيد الذى يتابع باستمرار ويتعلم منه.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة الأهلي عن الحوار الذى دار بينه وبين مانويل نوير خلال لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية قائلاً: "أخبرته بأنه مثلي الأعلى وسعيد جداً برؤيته واللعب أمامه".

وتابع محمد الشناوي: "التقيت مع نوير مجدداً عقب انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي وانتهت بفوزنا بضربات الترجيح، وأثناء نزول نوير للإحماء قام بتوجيه التهنئة لي وتمني لي التوفيق الفترة المقبلة.. والحقيقة أنه حارس عالمي".