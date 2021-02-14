شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تعقد مؤتمرا صحفيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الواحدة ظهر غدٍ بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد فى الجبلاية، يتناول خلاله عددا من القضايا. ويتطرق مؤتمر اللجنة الثلاثية بالجبلاية للحديث عن التصورات الخاصة ببطولة الدوري وموعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

فى سياق متصل، استقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب فى مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التى تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة.

كما يتضمن كتيب مئوية اتحاد الكرة العديد من نجوم كزة القدم المؤثرين وأيضا الشخصيات المؤثرة إداريا ونبذة عنهم، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية للجبلاية.

وتقرر تخصيص درع خاص لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى مئوية اتحاد الكرة المصرى، المقرر لها يوم 3 ديسمبر من العام الجارى، فى الاحتفالية الخاصة بمرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة، باعتبار صلاح أفضل لاعب محترف فى تاريخ مصر بعد حصوله على العديد من الجوائز والألقاب العالمية ومنها أفضل ثالث لاعب فى العالم وحصوله على أفضل لاعب أفريقى مرتين.

وتشهد مئوية اتحاد الكرة تكريم العديد من رموز الرياضة على مدار المائة عام وتم الاستقرار على تقديم درع خاص لصلاح والذى سيتم التنسيق معه وقتها لإمكانية الحضور للمئوية.