شكرا لقرائتكم خبر عن محللا أداء الأهلي يقدمان تقريراً لموسيماني عن المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موسى ماتلابا ويوشا فالدويا محللا الأداء بالأهلى تقريراً فنياً إلى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى عن فريق المريخ السوداني، قبل المباراة التى ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بصفوف الفريق السوداني.

ويشتمل التقرير المقدم من ثنائى محللى الأداء بالجهاز الفنى للأهلى على طريقة لعب المريخ السودانى وأسلوبه فى التحضير وحالة الفريق وقت الاستحواذ على الكرة أو فقدها وعناصر القوة داخل خطوطه، وكذلك نقاط الضعف الموجودة فى صفوف المريخ لاستغلالها فى بناء خطة المباراة التى سيعتمد عليها الأهلى فى موقعة الثلاثاء.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص موسيمانى على الاجتماع بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السودانى المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وحصل الجهاز الفنى للأهلى على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المريخ السوداني، من أجل معرفة طريقة لعبه وأسلوبه وقت الهجوم ووقت الدفاع، وكل التفاصيل الخاصة بلعب الفريق السوداني، باعتبارها من التفاصيل التى يبنى عليها موسيمانى خطته فى مواجهة المنافسين.