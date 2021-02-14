شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بهدف نظيف على راسينج كلوب الإيفوارى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى وبيراميدز بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ملعب إيبمبي في العاصمة أبيدجان، فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز إسلام عيسى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية متقنة من أحمد توفيق استقبلها إسلام بالرأس لحرز هدف التقدم لفريقه، وحصل علي جبر على بطاقة صفراء في الدقيقة 37.

وجاء تشكيل بيراميدز فى المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - إيريك تراوري - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - أسامة جلال.

وخرج من القائمة، المهاجم الغاني جون أنطوي، والظهير الأيسر طارق طه، ولاعب الوسط الشاب محمود صابر.

وتقام مباراة راسينج كلوب أبيدجان وبيراميدز بدون مراقب للقاء أو منسق عام، وهو ما أثار استياء مسئولى نادى بيراميدز، وستكون المباراة بدون مراقب أو منسق عام، حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، فى واقعة تحدث لأول مرة فى المسابقات القارية.