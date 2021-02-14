شكرا لقرائتكم خبر عن هابى فلانتين.. لاعبو الرياضة فى "حالة حب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل العالم بـ"عيد الحب"، وسط احتفالات وأجواء يسودها الحب والود، ولأن نجوم الكرة جزء من المجتمع والأحداث اليومية، فلكل منهم حياته بعيدًا عن المستطيل الأخضر، وصالات المنافسات، ويحرصون على قضاء أوقات مع عائلاتهم وأسرهم، سواء بالتنزه أو التقاط الصور التذكارية التى تجمعهم بـ"النص الحلو".

نرصد في السطور التالية أبرز نجوم الألعاب الأخرى ممن ودعوا العزوبية، ودخلوا القفض الذهبى أو الفضى، ليقضوا هذا اليوم مع شريك الحياة.

ومن أبرز هؤلاء النجوم كل من محمد إيهاب لاعب رفع الأثقال، وهداية ملاك ورضوى رضا لاعبتا التايكوندو، ودعاء الغباشى لاعبة الطائرة الشاطئية، وخطوبة ثريا محمد لاعبة السلة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه، وريم العراقى بطلة تنس الطاولة.

احتفل البطل المصري محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال، بزفافه عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، ونشر إيهاب صورة جمعته بزوجته وعلق عليها: (وما بكم من نعمة فمن الله) الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. أتم الله بنعمته الحب الحلال بالطريق الطاهر‏ الذى يرضاه الله ورسوله.. لقد اخترت قلبًا تحمّل معى مرارة صبرى وكان رحيمًا على أخطائى وتقبل عيوبى وكان الداعم فى مشوارى رغم كل الأزمات.

احتفلت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بحفل زفافها على عبد الرحمن فايد لاعب الطائرة الشاطئية فى جو عائلى اقتصر على الأهل والأصدقاء من أسرة التايكوندو والطائرة بإحدى الفيلات.

كما احتفلت جيانا فاروق بطلة العالم للكاراتيه بخطبتها فى جو أسرى أيضًا.

وبالانتقال إلى الطائرة الشاطئية فاحتفلت دعاء الغباشى لاعبة المنتخب بزفافها على كريم مجدى مدرب اللعبة فى النادى الأهلى فى حفل كبير شهد الأصدقاء والمدربين واللاعبين واللاعبات.

وكذلك ريم العراقى لاعبة منتخب تنس الطاولة، التى أقامت حفل زفافها، ولفتت الأنظار بجلسة التصوير التى ظهرت فيها مرتدية نظارة شمسية مع زوجها.

ثريا محمد



جيانا فاروق



دعاء الغباشى



ريم العراقى



زواج محمد ايهاب