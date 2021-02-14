شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يتراجع عن رأيه: مبروك مصطفى محمد.. بداية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع أحمد بلال نجم الأهلى السابق عن رأيه في مصطفى محمد لاعب الزمالك والمحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى على سبيل الإعارة، وأشاد بمستواه فى الدورى التركى بعد أن شن هجوما عنيفا عليه الفترة الماضية وتصريحاته الدائمة حول أن اللاعب لا يصلح لقيادة هجوم المنتخب، ونشر بلال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إشادة بلاعب الزمالك على المستوى الذى وصل له فى الدورى التركى بتسجيل 4 اهداف فى 4 مباريات حيث كتب: "مبروك مصطفى محمد.. بداية رائعة كل التوفيق".



احمد بلال

وبات الدولى المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي المعار من فريق الزمالك المصري أول لاعب مصرى يسجل 4 أهداف متتالية فى أول أربعة لقاءات يشارك فيها عبر التاريخ بعدما قاد فريقه للفوز على حساب قاسم باشا فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد وانتهت بهدفين مقابل هدف.

وجاء هدف مصطفى محمد الرابع فى مسيرته على التوالي في 4 لقاءات مع ناديه الحالي جالاتا سراي، حيث استطاع اللاعب الشاب أن يفرض كلمته التهديفية على الجميع في الدوري التركي بعدما استطاع أن يكون المهاجم الهداف رقم واحد فى صفوف الفريق الباحث عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.