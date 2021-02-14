شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش تشكر وزير الرياضة بعد نجاح تنظيم مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر وتقدير من السيدة zena wooldridge رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش أعربت خلاله عن سعادتها البالغة وتهنئتها بنجاح مصر في استضافة بطولة العالم لليد، الذى جاء في ظل جائحة كورونا ليرسل رسالة إيجابية إلى العالم أجمع تفيد بأن مصر قادرة علي استضافة أقوى البطولات وتظهر مدي قوتها وجاهزيتها لذلك.

وأكدت رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش أن نجاح مصر في استضافة بطولات الاسكواش المختلفة في الفترة الأخيرة هو خير دليل علي ذلك أيضا، الذي ياتي في ظل الجهود والتنسيق الدائم والملموس من وزير الشباب والرياضة.

واضافت، أنها تثق فى نجاح مصر في استضافة بطولة العالم لناشئي الاسكواش خلال الفترة من 9 إلي 20 أغسطس 2021، والتي تعتبر اول بطولة للاتحاد الدولي للاسكواش سيتم تنظيمها منذ بداية جائحة كورونا هو أمر عظيم، متابعة: كلنا ثقة وتفاؤل في ان البطولة ستحظي بدعم من باقي البلدان الاخري ويشاركون في اول بطولة يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد الدولي منذ الجائحة، وان المرحلة القادمة ستشهد كثير من التنسيق بين الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للاسكواش من اجل البطولة.