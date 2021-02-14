شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى البنك الأهلي، سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق الكروى قبل مواجهة فريق المقاصة في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء القادم في الثانية والنصف عصراً علي ملعب المقاولون العرب.

وودع نادى البنك الأهلى بقيادة محمد يوسف بطولة كأس مصر، بعد السقوط أمام نادي وادي دجلة بثلاثية لهدف، في لقاء دور الـ32 على ملعب استاد السكة الحديد.

افتتح التسجيل لدجلة، رودني أنتوى في الدقيقة الـ21 قبل أن يتعادل محمد دبش للبنك في الدقيقة الـ41 ثم أضاف محمد هلال في الدقيقة الـ55 قبل أن يضيف جورجينو الهدف الثالث في الدقيقة الـ93 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يأتى مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.