شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه المنصورة باستاد الإسكندرية.. والمقاصة مع أشمون بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المصرى والمنصورة بدور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمقرر لها الثانية والنصف ظهر الاثنين 15 فبراير، باستاد الإسكندرية بدلا من برج العرب.

كما تقرر إقامة مباراة مصر المقاصة وأشمون، المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء 23 فبراير، باستاد السكة الحديد بدلا من ملعب الأسيوطى.

وأرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خطابات للأندية المشاركة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم، وتضمنت جدول ملاعب ومواعيد جميع المباريات والتى ستقام جميعها فى الثانية والنصف ظهرا، كما تم إخطار الأندية بشروط مباريات كأس مصر فى دور الـ 32 .

ووفقا للخطابات، فى حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للدور التالى.

كما تضمنت الخطابات أن النادى المذكور أولا فى جدول المباريات يلعب بزيه الأصلى، والآخر يرتدى الزى الاحتياطى مخالفا للزى الأصلى، والنادى المذكور أولا مسئول عن كرات المباراة أيضا.

وذكرت الخطابات أيضا تكليف المناطق بالنواحى التنظيمية للمباريات من حيث سيارات الاسعاف والحماية المدنية وصبية الملاعب والمنظمين.