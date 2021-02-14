شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب البطاقة الدولية لمهاجم إنبى "كاريكارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي آخر تطورات أزمة البطاقة الدولى لمهاجمه الغانى كوامي كاريكاري خصوصا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة منذ تعاقد مسئولي الفريق البترولى معه وقال مدير الكرة يإنبى في تصريحات لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة طلب البطاقة الدولية لـ"كاري كارى" ومن المقرر أن تصل خلال الأيام القادمة لافتا إلى أن اللاعب يشارك في التدريبات بصورة طبيعية تحت قيادة حلمى طولان المدير الفني.

وأعلن نادي إنبي التعاقد مع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ويمتاز اللاعب صاحب الـ28 عاما بقدرات بدنية وفنية كبيرة، ويعد أحد المهاجمين المتميزين، وشارك فى وقت سابق مع منتخب غانا الأوليمبى فى عدة مباريات، كما لعب للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية.

وانضم الغاني كاريكاري لصفوف نادي العربي القطري موسم 2018، كما شارك مع نادي تيبيليسي بطل الدوري الجورجي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ووصل المهاجم الغاني إلى القاهرة نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونال إشادة الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد مشاهدة اللاعب داخل الملعب واستقر بنسبة كبيرة على الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقام كاريكاري بتوقيع عقود الانتقال لصفوف النادي البترولي في حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة.