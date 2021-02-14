شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يحقق رقما مميزا بالكأس فى أول فوز للإسماعيلى خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى اللاعب رقم 100 الذى يسجل بقميص الفريق فى بطولة كأس مصر، وقاد الدولى الناميبى الدراويش للتأهل لثمن نهائى كأس مصر بالفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف.

ثنائية شيلونجو تعد رقم 31 بتلك البطولة، ويعتبر انتصار اليوم هو الأول للدراويش فى هذا العام.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر، هدفا الدراويش سجلهما الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.

لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا فى التأهل لهذا الدور، وصعد لافيينا، الذى يملكه محمود الأسيوطى المالك السابق لبيراميدز المنافس فى الدورى الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلى هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

وتجمد رصيد الدراويش عند ثمانية نقاط بالمركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 15 هدف.