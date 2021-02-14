شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمئن على ناصر ماهر.. وتقسيمة قوية فى ختام مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جلسة مطولة مع ناصر ماهر لاعب وسط الفريق للاطمئنان على حالته، وذلك بحضور أخصائي التأهيل بالفريق للاطمئنان على البرنامج التأهيلي والحالة البدنية والفنية للاعب.

ويواصل ناصر ماهر برنامجه التأهيلى فى الفترة الحالية، بعدما أجرى جراحة بالكتف في وقت سابق. واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالاهلى تدريباته عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية. ويستعد الأهلي لمباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران الجماعي للفريق الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك جميع اللاعبين في التقسيمة التي أجراها موسيماني بطول الملعب، وحرص خلالها على توجيه تعليمات فنية محددة للاعبي الفريق.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.



ويستعد الأهلي لمباراة المريخ السوداني بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.