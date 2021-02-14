شكرا لقرائتكم خبر عن حسن السعدني يكتب: مروان محسن.. لماذا ترى فى جنة الإعارة جحيمًا؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل مشاركة يتلقى مروان محسن مهاجم الأهلى وابلاً من الانتقادات وسيلاً من الهجوم، ويصل الأمر أحياناً للتنمر والسخرية والسب والقذف من بعض الجماهير المتعصبة، لكن الأصوات العاقلة دائماً ما تهمس فى أذن مروان بضرورة الخروج من كل هذا الضغط، لخوض تحدٍ جديدٍ على سبيل الإعارة، تحدٍ يعيد فيه المهاجم أوراقه وحساباته وينفض الغبار من فوق موهبته التى تجمدت تحت وطأة الهجوم المستمر عليه.

مروان مهاجم جيد يملك مقومات فنية كبيرة، انضم للأهلى ومنتخب مصر نتيجة جهد وعرق وكفاح كبير، لكن بعدما تعرض للإصابة بالرباط الصليبى مع منتخب مصر فى بطولة إفريقيا 2017 بالجابون ظهر اللاعب بصورة مغايرة، بداية من طول فترة الغياب عن الملاعب التى اقتربت من سنة كاملة مرورا بإهدار الفرص المتتالية والفشل فى التعبير عن قدراته، وانتهاء بالتبرير لكل ذلك بأنه لاعب تكتيكى ينفذ تعليمات المدرب ويقوم بدور المهاجم المحطة.. لكن هل تعليمات المدرب أن تبدد كل الهجمات أمام المنافسين؟.

الغريب فى الأمر أن مروان يتجاهل مطالبات زملائه ونجومه السابقين بضرورة البحث عن محطة كروية جديدة يخرج إليها على سبيل الإعارة ليعود كما عهدناه، رغم أن التجارب المشابهة ثبت نجاحها بالنسبة للاعبين، فتألق فى الإعارة محمد شريف وعاد مهاجما تتغنى به الجماهير كما عاد من الإعارة أكرم توفيق لاعبا مقاتلا فى وسط الملعب، فلماذا ترى فى جنة الإعارة جحيما يا مروان!!

وبلغة الأرقام يبقى مروان محسن الذى قضى 5 مواسم بالأهلى أقل المهاجمين إنتاجا وأكثر اللاعبين حصولا على الفرص، ولعب 92 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً بقميص الأهلي، فهل تسجيل 4 أهداف فى كل موسم معدل كافٍ يمنحك صك البقاء حتى الاعتزال بين جدران ناد ينافس على كل الجبهات ويستهدف التتويج بكل البطولات!

وحتى تبرير سوء معدله التهديفى بالتحول من مهاجم الصندوق إلى لاعب المحطة الذى يصنع الفرق ويتيح لهم قدر أكبر من مساحة التسجيل تبرير تنفيه جملة وتفصيلا الأرقام، حيث صنع مروان محسن 7 أهداف لزملائه فى الأهلى خلال المواسم الخمسة، بمعدل أقل من هدف ونصف لكل مباراة.

مروان محسن اختاره النادى الأهلى ليكون بديلا للجابونى ماليك إيفونا الذى ترك وقتها الفريق لينضم لفريق صينى بـ8 ملايين دولار، وفى 2017 أصيب مروان محسن بقطع فى الرباط الصليبى فى مباراة مصر والمغرب فى أمم افريقيا، وأدت لغيابه عن الملاعب لـ11 شهرا، وبعد سنة تقريبا من الإصابة رجع مروان محسن للملاعب من جديد وبالتحديد فى موسم (2017 - 2018)، ليلعب 13 مباراة فى مختلف البطولات مع الاهلى.

وفى الموسم نفسه سجل مروان أربعة أهداف بواقع 3 أهداف فى الدورى وهدف فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا إلى جانب صناعته لهدف وحيد.