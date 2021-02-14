شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يخوض تدريبات تأهيلية فى صالة الجمنازيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهلية داخل صالة الجمنازيوم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، أنه فضل خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجمنازيوم لتفادى الإجهاد، حيث فضل الجهاز منح اللاعب أكبر قسط من الراحة بعد مشاركتة في اللقاء الأخيرة بشكل كامل.

وأوضح طبيب الزمالك أن فرجاني ساسي لا يعاني من أى إصابة، وسيتواجد فى التدريبات الجماعية بداية من غد بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

واستأنف الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، طالبهم فيها بغلق الملف الأفريقي تماما، والتركيز في لقاء الإسماعيلي.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.

وأكد المدير الفني للاعبين ثقة الجميع فى قدراتهم لتقديم أفضل أداء في الفترة المقبلة، وأن ما حدث فى لقاء مولودية الجزائر الأخير ما هو إلا غياب التوفيق، وأن الفريق قدم مردودا طيبا في المباراة.

وبدوره حرص عبد الحليم علي مدير الكرة، على التحدث مع اللاعبين بشكل سريع، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد كما هو معتاد وأن المشوار مازال طويلا سواء في بطولة الدوري أو دوري الأبطال، ولا بد من التركيز الشديد في الفترة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة المرمى تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، على هامش مران الفريق المقام حاليا، وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الرباعي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد والسيد عطية، في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب سرعة رد الفعل، وظهر الرباعي بمستوى جيد خلال التدريبات في ظل رغبة كلا منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق.

وخضع لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، وقام الجهاز الفني، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث تولى باتشيكو ومدحت عبد الهادي وبيدرو الإشراف على تدريب كل مجموعة. وأدت المجموعات الثلاث تدريبات فنية وبدنية، بجانب سباق سرعات لبعض الدقائق، ويسعى الجهاز الفني إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذي شاركوا في لقاء مولودية الجزائر، وتولى جايمي باتشيكو الإشراف على تدريب هذه المجموعة، وشارك كلاعب في الوحدة التدريبة.

وحرص المدير الفني على أن تكون الفقرة خفيفة حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد العضلي، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة خفيفة في جزء من الملعب بدون حراس مرمي.

وخاض باقي لاعبو الفريق تدريبات فنية قوية تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة قوية في جزء من الملعب شارك فيها حمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح، وظهر الجميع بمستوى جيد.