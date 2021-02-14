الامارات | هل يرحل فرجاني ساسي عن الزمالك.. مسؤول في النادي يكشف الحقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل فرجاني ساسي عن الزمالك.. مسؤول في النادي يكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عصام سالم، عن موقف نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي، والذي كان أحد أسباب صعود الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز بلقبي كأس السوبر المصري والإفريقي، كما كشف سالم عن موقف الزمالك من الأزمة المالية التي يمر بها النادي الفترة الأخيرة.



وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قررت حل مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب شبهة الفساد المالي والإداري، وتعيين لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز لتسيير شئون القلعة البيضاء لحين إجراء انتخابات جديدة.



وقال عصام سالم خلال مداخلة ببرنامج "كيك أوف" عبر اذاعة "أون سبورت إف إم": "لم يتم غلق ملف تمديد عقد اللاعب فرجاني ساسي، ونادي الزمالك متمسك باستمراره لأبعد مدى لقيمته الكبيرة، نحتاج لاستمرار كل عناصر الخبرة بالفريق الأول، وبمجرد حل الأزمة المالية سوف ننهى هذا الملف بنجاح ويستمر فرجاني ساسي، معنا".



عن توقيع اللاعب لنادي أخر، قال: "فرجاني ساسي، لم يوقع لبيراميدز أو أي نادى اخر، ومصادر مقربة من اللاعب أكدت لنا ذلك وعلمنا أنه طلب غلق باب التفاوض مع أي جهة انتظاراً لحسم الزمالك لموقفه وتوفير الماديات لرغبته في البقاء معنا".



وتابع: "سوف تنتهي أزمة الزمالك المادية خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم رفع الحظر على أرصدة النادي، اللجنة الثلاثية حصلت على وعود بحل الأزمة وتذليل كل العقبات، والدولة سوف تتدخل للحفاظ على هذا الكيان الكبير".

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