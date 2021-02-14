شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم راسينج كلوب الإيفواري بهدفين نظيفين في «لقاء سري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز فوزًا هامًا على نظيره راسينج كلوب الإيفواري بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم، في ذهاب دور الـ32 الإضافي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تقدم إسلام عيسى لفريق بيراميدز مبكرًا من ضربة رأس، وفي الشوط الثاني سجل هدف التعزيز لفريقه.

وأقيمت المباراة على ملعب إيبيمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، ورفض مسؤولو راسينج إذاعة اللقاء تليفزيونيًا أو السماح بتصوير اللقاء بالفيديو من جانب بيراميدز ليصبح أشبه بـ«مباراة سرية».

وكان بيراميدز قد تخطى عقبة الاتحاد الليبي في دور الـ32 للبطولة بعد الفوز بنتيجة (1-0) و(3-2) ذهابًا وإيابًا.

وحل بيراميدز وصيفًا للنسخة الماضية من عمر الكونفيدرالية الأفريقية، عقب خسارته أمام نهضة بركان المغربي.