شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جالاتا سراي يُشيد بأداء مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنى فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، بتألق نجمه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، الذي انضم للفريق في شهر يناير الماضي.

وأعار الزمالك المصري مصطفى محمد، إلى جالاتا سراي، لمدة موسم ونصف الموسم مع أحقية البيع.

وهز مصطفى محمد شباك قاسم باشا في الدقيقة 89 من عمر لقاء الفريقين، اليوم الأحد، بالدوري التركي محرزًا رابع أهدافه مع الفريق على التوالي.

وقال «تريم» عقب المباراة لموقع ناديه: «راض تمامًا عما يقدمه مصطفى محمد الذي يقدم أداء عاليا في وقت قصير، من الرائع أنه يحصل على الكرات ويحولها لأهداف فسجل رابع أهدافه في رابع لقاء يخوضه وهو أمر مميز».