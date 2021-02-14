شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: لن نتنازل عن الفوز على الزمالك وحصد النقاط الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد عطية صابر، مدرب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، ان فريقه لن يتنازل عن الفوز بالنقاط الثلاث لمباراة الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري.

وشدد «صابر» على أن صعود الفريق لدور الـ 16 لكأس مصر، بعد تخطي عقبة لافينا، يعد بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين، قبل مواجهة الزمالك.

وأكد «صابر» على أن الإسماعيلي يضم بين صفوفه مجموعه متميزة من اللاعبين، ولاينقصهم سوى محالفة التوفيق لهم في المباريات.