شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن مدة غياب «بيومي» بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، تأكد غياب محمد بيومي، الظهير الأيمن للفريق، عشرة أيام ما بين العلاج والتأهيل.

وتعرض «بيومي» لشد في العضلة الأمامية خلال مواجهة الإسماعيلي أمام لافينا، في دور الـ 32 لكأس مصر.

ووفقاً للطبيب، فإن «بيومي» سيحصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي اعتبارًا من الخميس.