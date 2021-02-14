شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم راسينج بهدف لإسلام عيسى في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، الشوط الأول من مباراة راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى، بتقدم الفريق السماوى بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب إيبمبي في العاصمة أبيدجان، في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز إسلام عيسى هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية متقنة من أحمد توفيق استقبلها إسلام بالرأس لحرز هدف التقدم لفريقه.