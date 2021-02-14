شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة فى الإسماعيلى بسبب «بيومي» قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، بعد إصابة الظهير الأيمن محمد بيومي بشد في العضلة الأمامية.

وأصبح «بيومي» مهددًا بالغياب عن لقاء الزمالك، يوم الأربعاء المقبل، بالدوري العام بسبب هذه الإصابة التي تعرض لها في مباراة لافيينا إف سي بدور الـ32 في كأس مصر.

وفاز الإسماعيلي على لافيينا بنتيجة 2-1 وصعد لدور الستة عشر لبطولة الكأس وينتظر مواجهة الفائز من لقاء الزمالك وحرس الحدود.

ويعاني الإسماعيلي غيابات دفاعية عديدة بعد إصابة الظهيرين أحمد أيمن ومحمود البدري بقطع في الرباط الصليبي بجانب إصابة باهر المحمدي في غضروف الركبة.

ورفض «يوفيتش» منح لاعبيه راحة عقب لافيينا الذي أقيم على ملعب السويس الجديد اليوم الأحد، ويخوض الفريق مرانه غدا الإثنين دون راحة في ستاد الإسماعيلية.