شكرا لقرائتكم خبر عن «سولسكاير»: لن نستلسم ولن نسمح لمانشستر سيتى أن يفوز باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدى أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، ضيقه بعد تعادل فريقه المخيب للآمال بنتيجة 1-1 أمام وست بروميتش، اليوم الأحد، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولسكاير، لشبكة «سكاي سبورتس»: «كان أمرًا متوقعًا، كنا نعرف أنهم سيضعونا تحت الضغط، أرسلوا عرضية ولاعبهم أنهاها بصورة جيدة، كمهاجم سابق، يمكنني القول إن هدف وست بروميتش مخالفة، وفي مباراة أخيرة لنا، ارتقى هاري ماجوير أعلى من المدافع ولم يحتسب الهدف، سجلنا هدفًا بعد وضع الضغط عليهم، ووصلنا كثيرًا من خلال الأطراف، ولكن لم نجد اللاعب للتسجيل، يجب علينا اللعب بصورة أفضل، خاصة أننا عانينا من بداية صعبة، كان أمامنا 90 دقيقة للتعويض، ولكن لم نظهر رد الفعل القوى إلا في آخر الشوط الأول».

واختتم: «قلت إنه لا يجب الحديث عنا في سباق التتويج باللقب، تواجدنا في المركز الحالي هو مكافأة للاعبين، ولكن لن نسمح لمانشستر ستي بالهروب باللقب، سنقابلهم قريبا، ولن نستسلم مبكرًا».