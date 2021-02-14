شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإسباني يعود للسعودية الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية في العام المقبل 2022، بعدما أقيم هذا العام في إسبانيا، وتوج به أتلتيكو بيلباو بعد فوزه 3-2 على برشلونة.

وستستضيف المملكة منافسات البطولة العام المقبل، وذلك بعد أن اعتذرت عن استضافة النسخة الماضية بسبب الإجراءات المفروضة جراء فيروس كورونا.

وكان هناك اتفاقية بين وزارة الرياضة السعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم، على استضافة المملكة لكأس السوبر لمدة 3 أعوام بدأت في موسم 2019 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وظفر ريال مدريد باللقب.