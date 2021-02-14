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السوبر الإسباني يعود للسعودية الموسم المقبل

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية في العام المقبل 2022، بعدما أقيم هذا العام في إسبانيا، وتوج به أتلتيكو بيلباو بعد فوزه 3-2 على .

وستستضيف المملكة منافسات البطولة العام المقبل، وذلك بعد أن اعتذرت عن استضافة النسخة الماضية بسبب الإجراءات المفروضة جراء فيروس .

وكان هناك اتفاقية بين وزارة السعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم، على استضافة المملكة لكأس السوبر لمدة 3 أعوام بدأت في موسم 2019 بمدينة الملك عبدالله بجدة، وظفر باللقب.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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