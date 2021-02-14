شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجري المسحة الطبية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري، المسحة الطبية، وفقًا لتعليمات اتحاد الكرة المصري، بضرورة إجراء الكشف الطبي المبكر للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل مباراة أي فريق في الدوري، ب 72 ساعة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد.