شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يكشف حقيقة توليه تدريب ألمانيا خلفًا لـ«لوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، حقيقة قرب توليه تدريب منتخب ألمانيا، خلفا ليواكيم لوف، بعد انتهاء مشوار المانشافت في بطولة كأس العالم 2022.

ويرتبط فليك مع بايرن ميونخ، بعقد مع النادي البافاري حتى صيف 2023.

وقال «فليك» لصحيفة «بيلد» الألمانية، عن حقيقة توليه تدريب المنتخب الألماني: «أشعر بأنني بخير هنا في ميونخ، لدي فريق رائع، وطاقم فني مميز، لهذا أشعر بالكثير من السعادة هنا، في الوقت الحالي، ليس هناك أي داع للتغيير».

وشدد «فليك» على ارتباطه بعلاقة صداقة جيدة مع «لوف»، وقال: «نحن أصدقاء وعملنا سويا لمدة 8 سنوات، أعتقد أنه قام ولا يزال يقوم بعمل رائع في وظيفته، أتذكر كيف كان الجميع معجب بالطريقة التي لعبنا بها حتى أصبحنا أبطالا للعالم، وكان هو المسؤول عن هذا التطور عن جدارة».