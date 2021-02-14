شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «إنتي الأهم الرياضية» لتمكين المرآة المصرية في الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت مجموعة من القيادات الرياضية النسائية العمل في إطلاق اكبر مبادرة لتنمية الوعي بأهمية الرياضة للمرأة المصرية والعربية، تحت شعار حملة «إنتي الأهم الرياضية»، وهي الأولى من نوعها في مصر من أجل دعم وتمكين المرآة المصرية في الرياضة بكافة أنواعها داخل المجتمع المصري وتقديم الدعم لها مع إعداد كوادر رياضية مصرية وتذليل الصعاب لها وذلك إعمالًا بتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بدعم وتمكين المرآة المصرية في كافة المجالات.

تشارك في هذا المبادرة كلًا من الدكتورة حياة خطاب النائبة بمجلس الشيوخ المصري ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية ودكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة مرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية وعضو المكتب التنفيذي الأفريقي للمبارزة، والدكتورة إيمان حسن نائب الاتحاد الرياضي بوزارة التربية والتعليم، والكاتب الصحفي أيمن بدرة نائب رئيس اتحاد الرياضة الثقافية والإعلامي أسامة إمام، والصحفية إسراء شاكر منسق عام الحملة، والدكتور عمرو حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والأستاذ صلاح كمال نائب رئيس مؤسسة سفراء العمل التطوعي.

وتهدف حملة «إنتي الأهم» لإطلاق عدد من الفعاليات الفترة المقبلة للمرأة الرياضية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية من أجل تمكين الفتيات رياضيًا ودعم الأبطال بأولمبياد طوكيو وصناعة وتبني الأبطال الرياضيين، وتشكيل روابط تشجيعية نسائية للسيدات في كل الأندية المصرية وإقامة معسكرات رياضية نسائية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية في كافة المحافظات بالإضافة إلى تشجيع وتبني البطلات الرياضيات متحدي الإعاقة في مصر بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.