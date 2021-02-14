شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب على سانت إتيان أن يندم لخطئه في حق الزمالك: رقم صادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتألق النجم المصري مصطفى محمد في الملاعب التركية منذ انضمامه قبل أقل من شهر إلى نادي جالاتا سراي، ونجح في تسجل هدفًا جديدًا، اليوم الأحد، ليرفع رصيده مع الفريق إلى 4 أهداف في 4 مباريات.

وكان مصطفى محمد قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى سانت إتيان الفرنسي قبل أن تتحول وجهته إلى جالاتا سراي عقب حديث رئيس الفريق الفرنسي عن طلب البعض لـ«عمولات» داخل نادي الزمالك، ما وصفه مسؤولو الأخير بالإهانة ليقرروا بعدها رفض عرض سانت إتيان نهائيًا وإغلاق التفاوض معه.

واستفاد جالاتا سراي من خطأ رئيس سانت إتيان ليتعاقد مع «البلدوزر الجديد»، الذي توهج بشدة مع فريقه الجديد منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدامه أرض الملعب.

وفي فرنسا، وفي الوقت الذي كان مصطفى محمد يسجل فيه وحده 4 أهداف لجالاتاسراي، لم ينجح سانت إتيان في آخر 4 مباريات سوى في تسجيل 4 أهداف أيضًا كفريق كامل، ليعادل بالكاد أرقام النجم الدولي المصري.