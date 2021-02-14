شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال إبراهيم: البعض يتحدث على لساني.. ولم تصدر مني إساءة تجاه أي شخص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل، إنه لم يدلي بأي تصريحات تسئ لوزير الشباب أو للجنة التي تدير نادي الزمالك ولم يتحدث منذ قرار استبعاد مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بعض الصفحات والمواقع تكتب على لساني أخبار وتناقش قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي لا اعرف عنها اي شئ، وأنفي أن يكون قد صدر عني أي إساءة لأي شخص أو تصريح عمومًا»

وأضاف إبراهيم: «كل من هو زملكاوي حقيقي ومنذ تاريخ عدم وجودي ومجلسي في منصب المسئوليه لم اقم بالادلاء باي تصريحات أو أحاديث تتعلق باي أمر..في وسائل الأعلام بكافه انواعها..ولم أتناول اي حديث عن أي شخص سواء بالمدح أو الذم لذا أرجوا عدم تناول اسمي بأي شكل في أيه حاديث لم تصدر مني ابدا تجاه النادي أو أي مسئول في أي موقع.»