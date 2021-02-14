شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: ندعم نادي الزمالك ولم أسئ لأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل، ما نسب إليه من تصريحات يهاجم فيها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الزمالك كيان كبير قوي وعشق أزلي ساخدمه ما حييت بمنصب أو بدون منصب لذلك وجب التنويه علي أن كل ما يكتب وينسب لي عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة فالجميع يعرف اسماعيل يوسف جيدًا واحترامه المتبادل لجميع أطراف المنظومة الرياضية وعلي الجميع تحمل مسؤولية ما يكتبه».

وأضاف يوسف: «المجلس السابق يدعم النادي وفريق الكرة بكل قوة حتي بعد الرحيل عن النادي وبالتالي فجماهير الزمالك لن تنخدع لمثل هذه المؤامرات».

وتابع يوسف: «أي تصريح أود الإدلاء به سيكون خلال صفحتي الشخصية هنا أو خلال ظهوري في القنوات الرسمية».