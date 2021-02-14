شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يطارد هاري كين لخلافة بنزيما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسبانى، ان مسؤولى ريال مدريد عادوا للإهتمام بضم هارى كين نجم توتنهام الإنجليزى، وذلك بعد تصريحات سيرجيو ريجيلون، ظهير الفريق الإنجليزى.

وصرح ريجيلون، خلال الساعات الماضية، يتحدث خلالها عن الفارق بين كين، وزميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيما، ووفقا للموقع الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد تعاملوا مع تصريحات ريجيلون باعتبارها نصيحة غير مباشرة بالتعاقد مع هاري كين.

وقال ريجيلون عندما سئل عن كين، "لم أر شيئا كهذا من قبل، إنه يشبه كريم بنزيما كثيرا، لكن كين سجل أهدافا أكثر من كريم، فهو لاعب لا يصدق، يتشابهان في طريقة اللعب لأنهما مهاجمان ويقدمان أكثر من مجرد تسجيل الأهداف، فقد قدم كين ما يقرب من 8 تمريرات حاسمة لسون، وهو رقم رائع".