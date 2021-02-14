شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش يصنع ويسجل في فوز سانت باولي علي نورنبرج والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل عمر مرموش نجم المنتخب الأوليمبي المحترف في صفوف سانت باولي الألماني، تالقه بعد ما أحرز

هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه فى تحقيق فوز غالي

على نورنبرج بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

مرموش صنع الهدف الأول ونجح في احراز هدف فريقه الثاني في الدقيقة 65 من ركلة ضربة جزاء، وهو الهدف الثالث لعمر مرموش مع سانت بولي في 7 مباريات خاضهم مع الفريق منذ انضمامه لهم في فترة الانتقالات الشتوية.

وشهدت الدقيقة 78 من عمر اللقاء استبدال عمر مرموش وشارك ماكسيميليان ديجتين، بدلا منه لينتهي اللقاء بفوز سانت باولي بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد سانت بولي للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز الـ13، فيما تجمد رصيد نورنبرج عند النقطة الـ23 في المركز الـ14، ليبتعد سانت باولي بخطوة عن صراع الفرق المهددة بالهبوط.